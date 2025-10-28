天皇皇后両陛下主催の「秋の園遊会」が、先ほどから赤坂御苑で開かれています。競馬騎手の武豊さんら各界で活躍する方々が招待されています。東京・港区の赤坂御苑では、28日午後、天皇皇后両陛下主催の「秋の園遊会」が開かれています。28日の園遊会には、天皇皇后両陛下のほか、秋篠宮ご夫妻、両陛下の長女・愛子さま、秋篠宮家の二女・佳子さま、常陸宮妃華子さま、寛仁親王妃信子さま、三笠宮家の彬子さま、瑶子さま、高円宮妃