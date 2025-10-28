三重・四日市市で9月12日、記録的豪雨により地下駐車場で274台の車が浸水した。防犯カメラ映像には、水が流れ込み、わずか10分で駐車場全体が水没する様子が映っていた。水の流入源は、工事中だったバスターミナル整備用スロープや出入口15カ所で、管理会社は「作業用通路として設けた穴からも水が流れ込んだ」と説明している。豪雨の影響で地下駐車場が水浸し三重・四日市市で9月12日、地下駐車場の274台の車が記録的大雨で浸水被