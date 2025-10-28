米大リーグ・ブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦の7回、この試合2本塁打目となる同点ソロを放ちポーズをとるドジャース・大谷翔平＝27日、ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのワールドシリーズ（WS＝7回戦制）第3戦は27日、ロサンゼルスで行われ、ドジャース（ナ・リーグ）の大谷がブルージェイズ（ア・リーグ）戦に「1番・指名打者」で出場し、三回に右越えへソロ、4―5の七回は左中間にソロを放ち、WS