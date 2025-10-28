秋篠宮家の次女・佳子さまは28日、中東などの特産品を販売するチャリティーバザーの会場を訪問されました。チャリティーバザーには、中東やアフリカの25カ国の大使館などが参加し、特産品や料理を販売しています。佳子さまは初めて会場に足を運び、大使夫人らと握手を交わされました。佳子さまは、マラウィのブースでは動物の置物などの説明を受け、「かわいいですね」などと英語を交えて交流し、布など各国の特産品を買い求められ