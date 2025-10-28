10月26日、B1西地区の広島ドラゴンフライズに所属するドウェイン・エバンスが、「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」第5節大阪エヴェッサ戦でB1個人通算1000アシストを達成した。 節目の記録まで残り4としていた同選手は、第3クォーターまでに2度三谷桂司朗の3ポイントを演出。その後もエバンスのパスからクリストファー・スミス、メイヨニックが長距離砲を打ち抜き、B1通算1000回目