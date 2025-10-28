17LIVEは、10月27日から11月3日まで渋谷ストリームホールで開催されるイベント「Social Innovation Week 2025」に出展し、ブースイベント『17LIVE STREAM展』を10月29日、30日に実施すると発表した。 「Social Innovation Week 2025」は、カンファレンスやワークセッションなどのプログラムを通じて、渋谷からソーシャルイノベーションを共創するイベントだ。 そのイベントに出展する