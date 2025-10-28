沈む夕日――。広がる星空――。焚き火の音と虫の声――。都会の真ん中にいながら、まるで大自然の中でキャンプしているような没入感を味わえる新感覚プラネタリウム、「プラ寝たリウム -SUNSET CHILL CAMP-」がコニカミノルタプラネタリアTOKYOにて開催中！プラネタリウムとキャンプを融合させた新感覚のリラックス体験が楽しめる本イベントの魅力や注目ポイントを、担当者のインタビューを交えて紹介する。【画像】「Cafe Planet