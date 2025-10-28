栃木県日光市鬼怒川温泉にあるテーマパーク、東武ワールドスクウェアの人形制作担当者が、個人アカウントによるXに10月22日に投稿した内容が話題になっている。同テーマパークは、日本を含む世界の建造物や世界遺産を25分の1のスケールで再現した世界建築博物館だ。担当者はXに《東武ワールドスクウェアの国会議事堂も、本日から首相が高市さんになりました 石破さんは手前の階段にいる歴代首相（小泉さん以降）の列に移動し