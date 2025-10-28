【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszの松島聡と猪俣周杜が、『CHEER（チア） Vol.63』（11月4日発売）の表紙と巻頭特集に登場する。 ■松島聡が猪俣周杜の頬をムギュッ！ 11月12日にニューシングル「Steal The Show / レシピ」をリリースするtimeleszから、放送中のドラマ『パパと親父のウチご飯』でも共演している松島聡と猪俣周杜が『CHEER』の表紙と巻頭特集に登場。 ファーコートと