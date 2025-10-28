ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。1試合2本塁打を放つなど4安打の固め打ちで打線をけん引したが、延長戦の走塁時に速度を緩める異変を見せた。指揮官のデーブ・ロバーツ監督とトレーナーが急きょ駆け寄るも、出場は続行。右太ももの裏側を気にする様子に懸念が高まっている。 ■走者として塁上に