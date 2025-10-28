矢作建設工業 [東証Ｐ] が10月28日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の60億円→79億円(前年同期は13.2億円)に31.7％上方修正し、増益率が4.5倍→6.0倍に拡大し、従来の9期ぶりの上期の過去最高益予想をさらに上乗せした。 なお、通期の経常利益は従来予想の99億円(前期は86.1億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年３月期