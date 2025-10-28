28日14時現在の日経平均株価は前日比303.51円（-0.60％）安の5万208.81円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は106、値下がりは1486、変わらずは19と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は59.8円の押し下げでファストリ がトップ。以下、アドテスト が47.14円、ニデック が26.94円、ファナック が23.06円、リクルート が19.5円と続いている。 プラス寄与度