Image: オーディオテクニカ スタンダードだからこそ、特別なものを手にしたいねぇ。オーディオテクニカの「ATH-M50x」といえば、プロ・アマ問わず高い評価を得ているモニターヘッドホン。リスニングにも使えるそのバランス感覚は、発売から10年が経つ今でも愛され続けています。この「ATH-M50x」は不定期的に限定カラーを出してきましたが、発売から10周年の節目を迎えるこのタイミングで、