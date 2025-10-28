トランプ大統領との面会を受け、拉致被害者家族会は先ほど、都内で記者会見を行いました。拉致被害者家族会横田拓也 代表「トランプ大統領の発言やルビオ長官のお言葉には、本当にこの問題を解決するために向き合うという姿勢や感情がすごく真正面から受け止めることができましたので、日米が今後も、国対国もそうですが、トランプ大統領と高市総理の個人的な絆の中で、しっかりと問題解決に具体的な動きに転じてほしいと思