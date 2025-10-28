天皇、皇后両陛下主催の秋の園遊会が２８日午後、東京・元赤坂の赤坂御苑で行われた。招待客との交流の機会を増やすため、両陛下や皇族方が歩かれる道筋が春に続いて分散された。今回は騎手の武豊さん（５６）、能登半島地震で被災した人間国宝の漆芸作家山岸一男さん（７１）、全日本ろうあ連盟元理事長の石野富志三郎さん（７３）ら各界の功労者が招かれ、約１５００人が出席した。会場では、宮内庁御料牧場（栃木県）の羊を