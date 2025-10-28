ワールドシリーズ第3戦2年連続世界一を目指す米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。延長11回に二塁に進塁した際に足を痛めたと見られ、X上の日本人からは「二塁付近に塩を撒いて」などの声が上がった。2本の本塁打と2本の二塁打で4打数4安打と無双状態だったこの日の大谷。異変が起きたのは延長11回だった。