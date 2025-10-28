【モデルプレス＝2025/10/28】モデルの西山茉希が10月28日、自身のInstagramを更新。健康的な和定食を公開した。【写真】39歳2児の母モデル「身体に良さそうなものいっぱい」和定食披露◆西山茉希、銀ダラの西京焼きメインの和定食披露「＃西山食堂」と度々手料理を投稿している西山は「銀鱈様様」と銀ダラの西京焼きをメインにした食卓の写真を投稿。カニカマ入りのだし巻き卵やきゅうりの塩漬け、トマトや豚汁を添え、品数が豊富