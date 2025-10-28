こちらの写真は先週、地球に最接近した「レモン彗星」です。11月の初めにかけて、日の入り1時間後の西の空に現れます。今日28日の夜は、太平洋側を中心に観測できるところが多くなりそうです。夜空に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。レモン彗星とは?一番上の写真はレモン彗星です。“レモン"彗星と言っても、食べ物のレモンと関係ありませんし、彗星自体が黄色く見えるわけでもありません。レモン彗星は、今年1月3日にアメリ