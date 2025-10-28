◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第３戦阪神―ソフトバンク（２８日・甲子園）今季限りで現役引退する阪神・原口文仁内野手が甲子園に合流した。今季は１６試合の出場で１６打数１安打の打率６分３厘。ＣＳ最終ステージ前日の１４日にＳＧＬの２軍残留練習に合流し、ペイペイドームで行われた日本シリーズ第１戦、第２戦もチームに同行していなかったが、ここにきて不屈の男が加わった。原口は「いつも通りしっかり準備してや