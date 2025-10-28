ZIPAIRが、日本からフロリダ州オーランドへの「史上初」となる直行チャーター便（旅客便）を2026年2月から3月にかけて運航します！この運航を記念し、ディズニー・ディスティネーション・インターナショナルとの共同プロモーションとして、対象便を利用してウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートを訪れる方向けに、スペシャルグリーティングなど、特別な体験が提供されます☆ ZIPAIRで行くフロリダ ウォルト・ディズニー