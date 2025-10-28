日本ハムは２８日、根本悠楓（はるか）投手、松岡洸希投手、宮内春輝投手、星野ひので外野手、育成選手の中山晶量（てるかず）投手の５選手に対し、来季の契約を結ばないことを通達した。根本、松岡、宮内、星野には育成契約を打診した模様だ。根本は、今年８月に左肘のクリーニング手術を行い、今季１軍登板がなかった。「結果を出せずに、手術もしていたので覚悟はしていました。何もチームに貢献できず、シーズンを終えてし