阪神の原口文仁内野手、前川右京外野手が28日のソフトバンクとの日本シリーズ第3戦前の1軍練習に合流した。2選手はペイペイドームで行われた第2戦まではSGL尼崎で調整。第3戦以降の出場を目指し体を動かしていた。