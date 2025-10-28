「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースのクレイトン・カーショー投手が延長十二回２死満塁から登板。見事にピンチを切り抜け、ロバーツ監督がガッツポーズを繰り出した。延長十回から登板したシーハンが３イニング目のマウンド。先頭のカークを四球で歩かせてしまった。続くストローはスリーバントの末、一飛に仕留めた。クレメントの二ゴロ間に代走・ハイネマンは二