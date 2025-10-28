天皇皇后両陛下が主催する「秋の園遊会」が東京の赤坂御苑で催されました。トランプ大統領と首脳会談を終えたばかりの高市総理らも出席しました。【写真を見る】【速報】秋の園遊会はじまるトランプ氏と会談終えた高市総理も武豊さんら約1500人出席今年は「洋」の装い午後2時前、両陛下をはじめ、秋篠宮ご夫妻や、愛子さま、佳子さまら皇室の12人が、東京・港区にある赤坂御苑の丘に並ばれました。9月に成年式を終えた悠仁さ