TBS安住紳一郎アナウンサーが28日、同局系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）に出演。トランプ米大統領が天皇陛下と会見中、皇居付近で起きていたある“騒動”について伝えた。番組では、トランプ氏来日の話題を取り上げた。安住アナは「昨日西麻布から皇居のあたりは厳重な警戒が敷かれていて、赤坂のあたりも車が全く動かないという時間がしばらく続きました」と都内の交通規制について語り、続けて「午後7時過ぎなんですが