上方落語協会会長の笑福亭仁智（73）、落語家桂春若（73）月亭遊方（61）桂米紫（51）が28日、大阪市の天満天神繁昌亭で「島之内寄席」再開会見に出席した。島之内寄席は1972年、上方落語協会会長だった6代目笑福亭松鶴さんが戦後長らく、落語の定席がなかった上方落語の寄席として開場。島之内教会で月5日間の落語会を行い、上方落語の復活の象徴として大いににぎわった。笑福亭鶴瓶が駆け出しの頃に、育っていった場所でもあった