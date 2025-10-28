1週間の出張に行くことになったパパと、それをお見送りするわんちゃんの光景が愛が溢れていると話題に。出張に出かける直前、わんちゃんとの別れを名残惜しむパパとわんちゃんの姿には、「こんなに可愛いんだもん、そうなります」「パパさんも寂しくて仕方ないですよね」と共感の声が寄せられています。投稿は88万再生を超えて、たくさんの人に癒しを届けることとなりました。 【動画：1週間の出張に行くことになった父→犬に『お