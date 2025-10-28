柏木由紀がプロデュースするコスメブランド「upink（ユーピンク）」は、ナルミヤ・インターナショナルの人気ブランド「メゾ ピアノ」とコラボレーションした4商品を11月19日より数量限定で全国発売する。【写真】ベリエちゃんをイメージした『デュードロップリップオイル』平成のジュニアブームを牽引した人気ブランド「メゾ ピアノ」。女の子の憧れを体現したかわいらしいアイテムを展開し、現在の平成リバイバルブームでも人