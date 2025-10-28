東京・新宿区の路上でホテルから出てきた男性に、「買春したことをばらすぞ」と因縁をつけ、現金およそ110万円を奪ったうえケガをさせたとして、男女8人が逮捕されました。警視庁によりますと、八田琉弥容疑者ら男女8人は、ことし2月、新宿区のJR新大久保駅近くの路上で、50代の外国人男性から、現金およそ110万円が入ったリュックサックを奪ったうえ、暴行を加えケガをさせた疑いがもたれています。男性は、このグループの仲間と