元自民党幹事長で立憲民主党衆院議員の小沢一郎氏が２８日、コメ政策についてＸに投稿した。小沢氏は「迷走する自民党のコメ政策…『生産者も消費者も不安でしょうがない』鈴木農相は増産より『おこめ券』に関心」と投稿。「備蓄米放出は選挙対策、今度は業界対策。常に選挙か利権。生産者の苦悩、消費者の苦境、何も見ていない。食料危機を回避するためには、政治を変える以外無い」とつづった。鈴木憲和農相は２２日の就任