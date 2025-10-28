高市首相とトランプ米大統領による２８日午前の首脳会談では、安倍晋三・元首相が在任中に築いたトランプ氏との蜜月関係がよりどころとなり、「陰の主役」として安倍氏の存在感が際立った。会談冒頭、首相は「安倍総理に対する長きにわたる友情に感謝している。安倍氏からはよく大統領のダイナミックな外交について話を聞いていた」と持ち上げた。トランプ氏は、安倍氏について「私の偉大な友人だった。彼はあなたのことを大変