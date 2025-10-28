「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は延長十一回の第６打席でまたも敬遠四球で歩かされた。先頭のキケ・ヘルナンデスが空振り三振に倒れ、続くパヘズは三直に倒れた。ここでシュナイダー監督は申告敬遠を選択。２打席連続で勝負を避けられ、またも本拠地はブーイングに包まれた。大谷は第１打席で右翼線へエンタイトル二塁打を放ち、第２打席で右