シュークリーム専門店ビアードパパは、2025年11月1日から30日までの間、「ココナッツサブレシュー」「焼き芋シュー」(各税込290円)を全国の店舗で販売する。◆ココナッツサブレシュー2025年で発売60周年を迎えた、日清シスコのロングセラービスケット「ココナッツサブレ」とのコラボレーション商品。ココナッツシュー生地の表面にシロップをコーティングし、店内のオーブンで二度焼きすることで、艶やかな見た目とザクザクとした食