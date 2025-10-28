【モデルプレス＝2025/10/28】剥離骨折したことを報じられていたお笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が10月28日、日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜ひる11時55分）に生出演。元気な姿を見せた。【写真】「SASUKE」豪華セットの全貌◆剥離骨折した長田庄平、生放送出演同月26日、TBSの大型番組「SASUKE2025」の番組収録中に剥離骨折をしたことが報じられた長田。この日「ヒルナンデス！」に出演し