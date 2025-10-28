群馬県の山本一太知事が2025年10月27日にブログを更新し、市の男性職員とラブホテルで密会していたことが問題となっている同県前橋市の小川晶市長を擁護する理論を批判した。「大多数の前橋市民は『不信感』を抱いている」9月24日に「NEWSポストセブン」に既婚の男性職員と複数回に渡ってラブホテルを訪れていたことが報じられた小川市長。小川市長は「仕事に関する相談や打合せに乗ってもらっていた」と主張し、給与を50％カット