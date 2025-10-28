初放送を控えた新しい韓国ドラマが、“超豪華”アーティストたちが参加したOSTで話題になっている。【写真】BIGBANG再集結！“奇跡の友情ショット”音楽制作会社ミュージック・アンド・ニューは、公式SNSを通じて、来る11月3日に韓国で初放送されるドラマ『憎たらしい恋』（原題）のOST参加アーティスト6人を公開した。今回のOSTには、爆発的な歌唱力と気持ちの良いボーカルのボーイズグループBIGBANGのD-LITE、伝える力の強いボー