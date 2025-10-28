GT-R SUVなハイスペックモデル！2025年10月21日、日産が海外で展開する高級車ブランド「インフィニティ」は、米国で行われるカスタムカーショー「SEMA SHOW 2025」にフラッグシップSUV「QX80」のカスタムモデル「QX80 R-Spec」を展示すると発表、同車を初公開しました。3.8リッター「V6TT」搭載の「R-Spec」！QX80は、インフィニティのフラッグシップモデルとなる3列シート・7人〜8人乗りSUV。現行モデルは2024年に登場した4代