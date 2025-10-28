【METALHEARTシリーズ シュバルツリッター】 12月 発売予定 価格： オープン 18,700円（あみあみ） TRON MODEL-KITは、合金可動フィギュア「METALHEARTシリーズ シュバルツリッター」を通販サイト「あみあみ」にて予約受付を開始した。発売は12月を予定し、価格は18,700円。 本商品は中国のロボット格闘ゲーム「機動戦隊