自分のための小さなリセット時間「#火曜は辛いものを食べてスッキリする日」。辛いものを食べると、ドキドキ、ハフハフ、ふむふむ、むふー（幸せ）の繰り返し。色んなモヤモヤから開放されて、火を噴いて、体も心もスッキリしちゃお。今回ご紹介するのは、ピエトロ「チリーズ（CHILLIES!）」。見た感じ、タバスコやラー油に似ているようだけど、一体どう違うの……!?気になる味や辛さをいろいろなアレンジでたしかめてみました！