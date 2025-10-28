２８日、改訂議定書調印式の様子。（クアラルンプール＝新華社記者／邢広利）【新華社クアラルンプール10月28日】中国と東南アジア諸国連合（ASEAN）は28日、マレーシア・クアラルンプールで自由貿易協定（FTA）3.0版改訂議定書に調印した。２８日、改訂議定書調印式の様子。（クアラルンプール＝新華社記者／邢広利）