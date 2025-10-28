２８日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３．４８ポイント（０．０１％）高の２６４３７．１８ポイントと小幅ながら４日続伸する半面、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は２２．８６ポイント（０．２４％）安の９４４４．３６ポイントと４日ぶりに小反落した。売買代金は１２６９億５０３０万香港ドルに縮小している（２７日前場は１５６５億２９１０万香港ドル）。様