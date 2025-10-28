広東省深センと中山を橋と海中トンネルで結ぶ「深中通道（深セン-中山ブリッジ）」の西人工島で25日、文化観光プロジェクトの試験的運用がスタートし、第1陣として約100人の報道関係者と観光客が西人工島を訪れ、このスーパープロジェクトの文化観光体験を行った。新華網が伝えた。「深中通道」は全長約24キロメートル、「橋・島・トンネル・海底インターチェンジ」が一体となっており、2024年6月30日に開通した。（提供/人民網日