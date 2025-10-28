第1〜3四半期（1〜9月）の通信業界の運営は全般に安定して推移しました。電気通信業務収入は安定して増加し、第5世代移動通信システム（5G）、ギガビット、モノのインターネット（IoT）などのネットワークインフラ整備が継続的に推進されました。接続ユーザー数は着実に増加し、モバイルインターネット接続トラフィックは比較的速い伸びを見せました。 9月末時点の3大キャリア、中国移動（チャイナ・モバイル）、中国聯通（チャイ