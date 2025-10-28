DeNAは28日、柴田竜拓内野手が同日に鎌倉市内の病院で左肩関節不安定症烏口突起移行術（左肩反復性脱臼に対する手術）を行い、無事終了を発表した。柴田はプロ10年目の今季、70試合に出場して、打率.091だった。