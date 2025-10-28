広島は28日、日南秋季キャンプの概要を発表した。▼ 参加メンバー投手：森、常廣、郄(太)、益田、佐藤(柳)、滝田、高橋(昂)、斉藤、岡本、玉村、遠藤、菊地(ハ)、辻、杉田、小船、竹下捕手：坂倉、石原(貴)内野手：矢野、佐々木、林、渡邉、仲田、内田、前川、佐藤(啓)、二俣外野手：久保、田村、中村(貴)、名原▼ 日程2025年11月1日（土）〜11月21日(金)▼ 休日4日(火)・8日(土)・13日(木)・17日(月)▼ 練習試合11月10日