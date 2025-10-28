?¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë?¹ë²Ú¤Êµó¼°3·î¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¿Íµ¤¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¹ë²Ú¤Êµó¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPASSPO¡ù¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº¬´ß°¦(33)¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È·ëº§¼°¤òµó¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖKEYTALK¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¾®ÌîÉðÀµ(37)¤È¤Î¹ë²Ú¤Ê¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃå¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤ª²Ö¤¤¤Ã¤Ñ