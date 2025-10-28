１０月２３日(木)に行われたプロ野球ドラフト会議で広島東洋カープから４位で指名された北海学園大学・工藤泰己投手(22)の指名あいさつが行われました。広島近藤スカウトからは即戦力として期待。工藤投手は「ドラフトで指名をもらった時からカープで頑張ることを考えている。最高峰のプロ野球でやるからには唯一無二な選手になりたい」と決意。目標については「平均１６０キロ以上。変化球も一級品。すべてのボӦ