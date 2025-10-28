タレント・神田うの（50）が28日、自身のインスタグラムを更新。世界的な俳優の息子との貴重な2ショットを披露した。【写真あり】色気はお父様譲り…笑顔で撮影に応じた手塚日南人神田は「毎年恒例のチャリティーガラに出席」「その後は友人の65歳バースデーパーティーへお祝いに」とつづり、ハロウィンを意識した色合いのゴージャスなドレス姿を披露した。また俳優の真田広之（65）の次男で俳優の手塚日南人との貴重な2ショ