元バレーボール女子日本代表の木村沙織さん（39）と狩野舞子さん（37）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。2人の出会いや交流について語った。番組では2人のことを「元バレーボール女子日本代表で、中学からの仲良し」「日本女子バレー界で10代から活躍」などと紹介した。また木村さんが日本代表時代に教育係を担当していた相手が狩野さんだとも伝えた。そうしてトークが始まると、