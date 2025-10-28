◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦マツゲン箕島硬式野球部 2―5 東京ガス（2025年10月28日京セラドーム）第50回社会人野球日本選手権大会が28日、大阪市内の京セラドームで開幕し、開幕試合に臨んだマツゲン箕島硬式野球部は東京ガスに2―5で敗れた。計5投手の継投策で強豪に挑むも、11安打5失点と力尽きた。先発した最速152キロの横手投げ右腕・奥田貫太は2回を被安打5、1失点で交代し、「先発を任せてもらったの